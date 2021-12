“Sono libero se vuoi”, Wanda Nara stende i fan: davanti mette fuori tutta la mercanzia, da censura natalizia

Per la notte di Natale, Wanda Nara sfoggia un look sensazionale: ecco come si mostra ai fan che le seguono sui social

Natale è arrivato e la maggior parte delle persone si è riunita per trascorrere le vacanze in compagnia dei propri amici e parenti. Le luci degli alberi si sono accese, per strada si respira quell’atmosfera natalizia che da troppo tempo mancava e su Instagram spuntano foto di tanti vip che augurano tante cose belle ai loro fan.

Tra questi c’è Wanda Nara che ha sfoggiato un look sensazionale per la vigilia di Natale ed i follower sono impazziti nel vederla così sensuale e bella.

Wanda Nara, look strepitoso per le feste – FOTO

