Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 25 Dicembre 2021? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Qual è stata l’offerta televisiva di ieri, 25 Dicembre 2021, giorno di Natale, e quali sono stati i dati di ascolto?

Su Rai Uno è andato il documentario condotto da Alberto Angela, “Stanotte a Napoli”. Rai Due ha messo in onda il film natalizio “La giostra dell’amore” con Rachel Boston, Neal Bledsoe e Stuart Hughes. Su Rai Tre ha presentato il film d’animazione Disney Pixar “Coco”.

Canale 5 ha proposto una puntata natalizia dedicata ai bambini dello show “All Together Now – Kids”, presentato da Michelle Hunziker. Su Italia 1 è stato trasmesso il film commedia con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo dal titolo “La banda dei Babbi Natale”. Rete Quattro ha proposto la pellicola super cult “Via col vento” con Clark Gable, Vivien Leigh e Olivia de Havilland.

Come sono andati gli ascolti tv di sabato 25 Dicembre 2021?

Vince la gara degli ascolti Alberto Angela con il documentario “Stanotte a Napoli”. Registra 4.154.000 spettatori pari al 22.7% di share.

Al secondo posto Canale 5 con Michelle Hunziker e il suo “All Together Now – Kids”: 2.259.000 spettatori pari al 13.5% di share

Scopriamo gli altri dati:

Rai Due: “La giostra dell’amore” – 720.000 spettatori pari al 3.5% di share.

Rai Tre: “Coco” –1.280.000 spettatori con 6.3% di share.

Rete Quattro: “Via col vento” – 618.000 spettatori con il 3.5% di share.

Italia 1: “La banda dei Babbi Natale” – 1.331.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Tv8 : “Il Sapore del Natale” – 477.000 spettatori con il 2.4% di share.

La7: “Fuga dal Natale ” – 316.000 spettatori con uno share del 1.6%.

Nove: “Queen – We are the Champions” – 456.000 spettatori con l’2.4% di share.

Stasera, 26 Dicembre, vedremo su Rai Uno il film fantasy “Maleficent” con Angelina Jolie, Sharlto Copley, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton. In onda su Canale 5 il film “Natale a 5 stelle” con Massimo Ghini, Ricky Memphis e Martina Stella.