Ana Mena sta facendo stropicciare gli occhi dei suoi followers con uno scatto pazzesco pubblicato sul suo profilo: il vestito non copre nulla!

Ana Mena è una cantante molto popolare sia in Spagna che in Italia. Nel paese iberico è diventata famosa dopo aver vinto la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards mentre qui da noi per la collaborazione con artisti come Fred De Palma, Rocco Hunt e Federico Rossi. I loro duetti sono stati per lo più tormentoni estivi e hanno fatto ballare tutti sulle spiagge d’Italia.

Ana ha anche un profilo Instagram: come ogni vip che si rispetti, la ragazza condivide sia sprazzi della sua vita quotidiana che immagini bollenti che lasciano senza parole i numerosissimi fans. Questa sera, la nativa di Estepona si è superata pubblicando una foto in cui indossa un vestito che copre poco e niente.

Ana Mena esagerata: il vestito non copre nulla

Ana ha arricchito il suo profilo con un nuovo scatto da paura. La cantante sfodera un outfit che fa rabbrividire praticamente tutti. Il vestito da lei scelto copre ben poco del suo corpo magnetico. La scollatura è un qualcosa di portentoso e il suo lato A è quasi completamente scoperto.

Anche le gambe hanno una copertura minima e fanno sognare i followers. La spagnola ha scritto un lunghissimo messaggio in didascalia, ringraziando la collega Ana Torroja per l’invito di cantare insieme una sua canzone. Il post ha raccolto in breve tempo 33mila cuoricini e numerosi commenti, sia in lingua spagnola che in lingua italiana.

