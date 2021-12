Barbara D’Urso intramontabile su Instagram: la conduttrice ha mandato in visibilio i suoi fans con un vestitino esplosivo.

Barbara D’Urso ha lasciato (momentaneamente?) ‘Pomeriggio 5’: Mediaset ha deciso di mettere al suo posto Simona Branchetti. Stando al parere di tutti, la conduttrice aveva il Covid. Per questo motivo, ‘Carmelita’ ha scelto i suoi canali social per spiegare la realtà dei fatti. La nativa di Napoli ha spiegato che ha lasciato il programma per godersi le ferie natalizie: per lei il Natale è sacro.

Social che utilizza anche per postare contenuti da urlo e fotografie esplosive: nonostante gli anni che passano, la napoletana è sempre in splendida forma. Il vestitino indossato in occasione del 26 dicembre sta lasciando tutti di stucco: l’outfit così sexy mette in risalto le sue curve bombastiche.

Barbara D’Urso seduce il web: vestitino sexy e tacchi

Barbara sta letteralmente rompendo gli schermi dei suoi followers con uno scatto bollente postato proprio in questo giorno di Santo Stefano. E in didascalia, la napoletana ha lasciato un pensiero per i suoi seguaci. “Ragazziiiiii. Buone feste a tutti“, ha scritto la classe 1957. Il vestitino rosso è estremo ed aderente, e stuzzica le immaginazioni degli utenti.

Il suo davanzale è decisamente inarrestabile e fa battere i cuori dei seguaci. Come se non bastasse, le sue gambe sono completamente scoperte e fanno impazzire la platea. Carmelita, inoltre, ha ai piedi tacchi vertiginosi. Sul suo décolleté prorompente è proprio riportata la scrittura ‘Ragazzi’: spesso e volentieri in diretta televisiva la D’Urso utilizza questo sostantivo. “Sei stupenda ed incantevole”, “Una regina”, “Bellissima come sempre”: questi sono soltanto alcuni degli innumerevoli complimenti giunti nello spazio dei commenti.

Anche nella serata di ieri, Barbara ha sorpreso tutti condividendo un’immagine sbalorditiva in cui era seduta sotto l’albero luminosissimo. La conduttrice napoletana, per l’occasione, ha scelto un pigiamone di colore rosa.