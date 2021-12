Benessere a tavola: 7 alimenti da evitare a colazione

Spesso sottovalutata, la colazione è sacra: è la giusta spinta per affrontare le prime ore della giornata, nonché ottima alleata del metabolismo.

Spesso sottovalutata, la colazione è in realtà importantissima. Seppure molti non condividano l’idea che sia il pasto più importante della giornata, molti esperti continuano a ribadirlo da anni: la colazione è sacra. Perché? Molto semplice: il primo pasto del dì offre la spinta energetica ideale per affrontare al meglio la giornata sin dall’inizio. Scopriamo insieme 4 alimenti da evitare a tavola per alleggerire i nostri compiti quotidiani a partire dalla colazione.

Colazione in salute: 4 alimenti da evitare a tavola

Pane per tramezzini: in generale bisognerebbe tenere lontani tutti gli alimenti prodotti con farina bianca raffinata. Tra questi rientra anche il pane per tramezzini. Il motivo? Nella maggior parte dei casi questo prodotto alimentare contiene molti additivi industriali, per non parlare del suo elevato indice glicemico, componente che lo rende più gustoso e appetibile. A un livello troppo elevato di zuccheri nel sangue conseguirà altrettanto rapidamente una sensibile discesa glicemica. In altre parole, consumare un tramezzino a colazione vi soddisferà sul momento; tempo un’oretta e la fame tornerà più insistente di prima. Bisogna inoltre ricordare che quest’alimento non è il massimo per il nostro organismo: estremamente povero di sostanze nutritive o vitamine, il tramezzino è meglio evitarlo a prescindere dall’orario dei pasti. Meglio optare per un’alternativa integrale o ai cereali: più fibre, più potere saziante. Pasticcini: difficile resistere ai dolciumi e ai pasticcini… ma è meglio evitarli per evitare di innescare picchi e discese di zuccheri nel sangue. Burro, pasta sfoglia, uova e zucchero… gli esperti consigliano di consumare questi alimenti ipercalorici con moderazione: anche loro hanno poco da offrire in termini di fibre e apporto nutrizionale. Biscotti o barrette ai cereali: anche loro sono nemiche numero uno dell’organismo. Stiamo parlando dei biscotti o delle zuccherose barrette di cereali, pessime alternative della frutta quando si ha poco tempo. Povere in termini nutrizionali per contro dell’alto indice di calorie, questi alimenti sono ricchi dei cosiddetti zuccheri veloci, grassi e carboidrati: tutte sostanze di cui il nostro corpo non ha assolutamente bisogno, per lo meno non in così tali quantità. Nonostante i carboidrati siano il carburante principale del cervello, una colazione troppo ricca provoca l’effetto opposto. Sonnolenza al mattino al posto della giusta energia: la giornata sarà sin dall’inizio pesante e piena di ostacoli. Lo stesso discorso vale per i cereali industriali, spesso troppo ricchi di zuccheri. Meglio puntare sulla farina d’avena, che fornisce una buona fonte di energia per tutta la mattinata, senza alzare o abbassare significativamente l’indice glicemico