Condannato ex giocatore del Liverpool Daniel Sturridge: il motivo

Condannato Daniel Sturridge: l’ex giocatore del Liverpool dovrà versa 30mila dollari. Il motivo? Una promessa non mantenuta.

Condannato Daniel Sturridge. La notizia arriva da un tribunale di Los Angeles, ma ha fatto in breve tempo il giro del mondo. Stando a quanto riporta la BBC, l’ex giocatore del Liverpool, dovrà versare 30 mila dollari a un rapper. Il motivo? Una promessa non mantenuta al beneficiario della ricompensa.

Daniel Sturridge condannato a versare 26.400 euro

Il motivo della condanna origina in una lauta ricompensa promessa, ma non mantenuta. Secondo quanto riportano i principali media internazionali, l’ex attaccante del Liverpool Daniel Sturridge aveva promesso un’importante ricompensa a chi lo avesse aiutato a ritrovare il suo cane, Lucci, sottratto dalla sua abitazione nel 2019. Il cagnolino, un volpino di Pomerania, è stato individuato e riconsegnato pochi giorni dopo da Foster Washington, in arte Killa Fame. A mani vuote e senza ricompensa promessa, il rapper ha deciso di rivolgersi alla giustizia per far valere i suoi diritti.

La promessa era stata lanciata dall’attaccante inglese di origini giamaicane, allora 32enne. Di fronte allo smarrimento per l’improvviso rapimento del suo fedele amico a quattro zampe, l’ex giocatore del Liverpool aveva lanciato un disperato appello di aiuto, promettendo una considerevole somma a chiunque glielo avesse riportato indietro sano e salvo. La dichiarazione ufficiale assicurava il pagamento “di qualsiasi cifra a chiunque lo avesse riportato indietri, 20 mila, 30 mila dollari.” A meno di 48 ore dalla sua richiesta, il suo amico peloso è tornato a casa grazie al tweet del cantante Washington, con la pubblicazione della foto del volpino per ricevere una conferma ufficiale.

Un bel gesto concluso non proprio secondo i piani: i soldi non sono mai arrivati. Il rapper ha pertanto deciso di sporgere denuncia all’ex giocatore. Un giudice di Los Angeles ha accolto la sua richiesta e ha ordinato a Daniel Sturidge di versare un importo pari a 30.085 dollari, pari a 26.400 euro.

“Sono entusiasta, ho combattuto questo caso per oltre un anno, non ci posso credere che sia finita – ha confessato ai media il rapper – Quando avevo trovato il cane, avevo pensato che la mia vita sarebbe andata meglio.”