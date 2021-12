Damiano David. Il frontman dei Maneskin è noto per le sue indubbie doti canore e per la spiccata sensualità che trasmette ad ogni esibizione. Dietro si nasconde un giovane dal cuore d’oro

Il 2021 è stato decisamente l’anno dei Maneskin. Dopo aver vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni”, si sono imposti sul tetto d’Europa salendo sul gradino più alto del podio dell’Eurovision Song Contest.

Da quel momento in poi solo successi in campo internazionale. Hanno portato lustro all’Italia intera entrando in classifiche che per artisti nostrani sono sempre state invalicabili. Giovani e sfrontati, si presentano con un’immagine che sdogana vecchi tabù, inneggiando alla fluidità sessuale come valore indiscutibile, osannati dai coetanei e apprezzati anche dagli ascoltatori più maturi per il talento rockettaro che trasudano da ogni poro. Il frontman, Damiano David, ha l’apparenza del bello e dannato. Dietro questa facciata si cela ben altro.

Damiano David: il cantante dei Maneskin autore di un gesto significativo

Un modo di dire recita: “Dimmi come tratti gli animali e ti dirò chi sei”. In base a esso possiamo dedurre molte cose positive sul cantante dei Maneskin Damiano David che si è reso autore di un gesto straordinariamente importante.

Come riportato dal quotidiano La Stampa, l’artista e la sua compagna, l’attrice Giorgia Soleri, hanno elargito una donazione economica volta alla ricostruzione dell’Oasi felina di Pianoro, nei pressi di Bologna, che a metà ottobre è stata devastata da un incendio. Nella tragedia sono morti, purtroppo, otto gatti.

“Appena abbiamo visto quello che era successo io e la mia compagna abbiamo subito deciso di aiutarvi. Siamo noi stessi proprietari di due gatti e non possiamo immaginare la sofferenza che avete passato. Era il minimo che potessimo fare e ci farebbe molto piacere venire a trovarvi al rifugio!” – ha annunciato Damiano David.

Antonio Dercenno, presidente dell’oasi felina, ha ringraziato pubblicamente il membro dei Maneskin: “Quando siamo andati a controllare il nome del donatore, abbiamo capito di chi si trattava. Abbiamo poi cercato di contattarlo ed è stato veramente molto gentile”.

Sulla pagina Facebook dell’Oasi Damiano viene definito “un giovane ragazzo dall’animo nobile e sensibile”. Sono stati tutti piacevolmente sorpresi dal fatto che, nonostante gli impegni che lo vedono coinvolto, abbia saputo trovare modo per occuparsi di questa realtà così duramente messa alla prova.