Diletta Leotta, ‘una serata indimenticabile’: le curve esplodono al cinema – FOTO

Diletta Leotta in un trionfo di eleganza e sensualità anche al cinema, la splendida showgirl siciliana sfodera un fascino incontenibile

I giorni delle vacanze di Natale sono speciali per tutti noi, per cogliere l’occasione di trascorrere un po’ di tempo con gli affetti più cari. A maggior ragione dopo lo scorso anno, quando l’emergenza coronavirus lo aveva per molti impedito. Ecco perché è un periodo dedicato alla gioia quello che sta vivendo Diletta Leotta.

La conduttrice di ‘DAZN‘ nella sua Sicilia sta ricaricando le batterie in questi giorni, tra eventi familiari e un po’ di relax con gli amici. Negli scatti e nelle stories su Instagram la si vede sorridere, e non potrebbe essere altrimenti. Anche per lei, un po’ di pausa dagli impegni, e dal campionato di calcio, che tornerà dopo la Befana.

Gli scatti natalizi sul web hanno davvero fatto impazzire i fan, proponendo una Diletta più in forma che mai. C’è anche un altro motivo però per il quale la Leotta è stata come non mai sotto i riflettori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “E che regalo!”. Wanda Nara e Icardi, scatto bollente in piscina: esplode la passione FOTO

Diletta Leotta, il look total black è da capogiro: scollatura formidabile e gonna che scopre le gambe perfette

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Complimenti”: Giulia Provvedi si scopre, in reggiseno e slip inesistenti alza la temperatura delle feste. I fan gioiscono – FOTO

Nelle sale cinematografiche è uscito infatti il suo film con Alessandro Siani, ‘Chi ha incastrato Babbo Natale?’. C’era grande curiosità per vederla alla sua prima prova come attrice protagonista e molti fan non volevano perdere l’occasione di godersi il suo fascino anche in questa nuova veste.

Lei stessa era piuttosto ansiosa di ammirare il risultato e con grande emozione si è recata al cinema per la ‘prima’ del film. Un’esperienza davvero particolare per lei, che ha condiviso con i suoi fan. Con il solito scatto da capogiro.

In sala, una Diletta elegantissima, con un abito nero capace di esaltarne la sensualità come non mai. La vertiginosa scollatura e lo spacco della gonna sulle gambe lasciano senza parole e attirano come sempre i like e i commenti degli ammiratori.

Chissà che dopo questa esperienza cinematografica Diletta non ci prenda gusto. Ormai, è sempre più lanciata nel ruolo di più amata dagli italiani.