“Domenica In”, fermata Mara Venier: il motivo della sospensione

“Domenica In”, brutto stop per Mara Venier. La storica conduttrice non andrà in onda in diretta nel giorno di Santo Stefano. Svelato il motivo della decisione dei vertici Rai

La programmazione televisiva di fine anno 2021 è caratterizzata da sostanziali modifiche inaspettate ai palinsesti a causa di un motivo che ancora oggi compromette le esistenze di tutti.

Il Covid-19 ha rimesso di nuovo il suo funesto zampino. Sulle reti Mediaset non andrà più in onda come previsto l’evento di Capodanno con la conduzione di Federica Panicucci che avrebbe dovuto traghettare gli italiani nel 2022 da Piazza Libertà di Bari. Secondo il nuovo DPCM non è più possibile organizzare manifestazioni nelle modalità già organizzate. Tutto cambia e dovrà accontentarsi dello spazio più ridotto del Teatro Petruzzelli. Non va meglio in casa Rai dove anche Mara Venier si è vista bloccare il suo progetto di punta.

Mara Venier: cosa è successo a “Domenica In”

Nulla fino a ora aveva fermato la presentatrice Mara Venier che, dopo pesanti infortuni agli arti inferiori e addirittura dopo una paralisi facciale, non aveva mai abbandonato il suo ruolo di capitano dello storico programma “Domenica In”.

A bloccarla c’è riuscito solo il Coronavirus. Come riportato dal sito DavideDiMaggio.it, oggi, domenica 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, non troveremo l’energica professionista televisiva sul piccolo schermo.

A quanto pare, un membro della crew della trasmissione sarebbe risultato positivo a un tampone di controllo. Questa persona di cui non si conoscono le generalità è stata presente lo scorso giovedì in studio durante le prove, alle quali però non aveva partecipato la stessa Mara Venier.

È iniziato, quindi, un periodo di quarantena per gli altri membri dello staff è la Rai è corsa ai ripari. Verrà trasmessa in sostituzione un’intervista registrata del trio dei celebri cantanti “Il Volo” e, successivamente, una puntata con le immagini del meglio dell’edizione in corso.

Si attendono notizie da parte della Rai per quanto riguarda la messa in onda della puntata della prossima domenica, giorno 2 gennaio 2022.