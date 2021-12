Francesca Fialdini racconta il brutto virus che, in condizioni di stress, la mette a dura prova anche sei volte al mese: è terribile.

Francesca Fialdini è conosciuta dal pubblico italiano per aver partecipato a moltissimi show. La presentatrice ha condotto “Uno Mattina” nel 2013, insieme a Tiberio Timperi, per poi passare al fianco di Alberto Matano Dal 2016 al 2018. Tra il 2017 e il 2018 è stata alla guida di “La vita in diretta” insieme a Marco Liorni, ma si è conquistata un posto indelebile nel cuore degli italiani grazie a “Fame d’amore”, uno show di quattro puntate attraverso il quale la Fialdini ha seguito la vicenda di alcuni ragazzi con disturbi alimentari.

Francesca Fialdini racconta la sua malattia, è molto fastidioso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Harry e Meghan, Natale movimentato: il gesto clamoroso catalizza l’attenzione di tutto il mondo

Francesca è una professionista con una magnifica carriera alle spalle, ma poche persone conoscono uno dei suoi disagi più grandi, che le impedisce di poter lavorare con la stessa tranquillità dei colleghi.

La conduttrice ha raccontato di soffrire del virus herpes simplex, una grave forma di herpes alle labbra che può presentarsi fino a sei volte al mese in caso di stress. Ovviamente il virus le causa un difetto estetico non trascurabile, e la conduttrice ha raccontato di doversi affidare ogni volta alle cure della sua truccatrice, che le disegna le labbra con correttori, rossetti e matite finché non si vede più nulla. Con il tempo Francesca si è abituata alla ricorrenza, e segue tutta una sfilza di misure energiche necessarie per evitare di attaccare l’herpes ai colleghi che lavorano con lei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “Domenica In”, fermata Mara Venier: il motivo della sospensione

Sicuramente ci sono malattie molto più gravi ed invalidanti dell’herpes alle labbra, ma per una donna che lavora in televisione con le telecamere puntate in faccia non è facile gestire un virus del genere. Per fortuna la Fialdini può contare sullo staff di truccatrici del programma, che sanno sempre come rimediare ad ogni problema.