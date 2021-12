Gf Vip, il lutto improvviso: “è morto nella giornata di oggi “

Lutto nella casa del ‘Gf Vip’: è morto il nonno di uno dei concorrenti più amati e seguiti dagli italiani.

In queste festività, capita che spesso vengano a mancare persone a noi care, lasciando sconforto e tristezza nel cuore di tutti. Una perdita è sempre una perdita, ma quando succede in queste giornate lascia sempre un segno indelebile. Stando a quanto si apprende da alcuni post social, potrebbe arrivare a breve una tristissima notizia per uno dei concorrenti più amati dell’attuale edizione del ‘Grande Fratello Vip’.

La sorella di uno dei partecipanti del reality show ha scritto un lungo post sui social network, informando fan (e non solo) della pesante perdita. Il concorrente non è stato ancora informato.

Gf Vip, lutto improvviso: “E’ morto nella giornata di oggi”

Grave lutto per uno dei concorrenti più amati del ‘Grande Fratello Vip’: è morto il nonno di Alessandro Basciano. Nel giorno di Natale, il nonno dell’ex corteggiatore è venuto a mancare: a darne notizia la sorella Giorgia Nicole con un lunghissimo messaggio postato tra le stories di Instagram.

“In questo giorno di festa te ne sei andato…Mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto“: queste le parole della ragazza. Alessandro è entrato da poco nella casa: non è escluso che i vertici del programma possano concedergli la possibilità di andare al funerale. Anche nell’attuale edizione del Gf Vip, un concorrente è uscito momentaneamente dalla casa. Aldo Montano decise di partecipare ad un appuntamento istituzionale già in programma: l’incontro con Sergio Mattarella era davvero un evento da non perdere. Tutti i medagliati delle Olimpiadi di Tokyo hanno incontrato il presidente della Repubblica.

La scorsa edizione, Dayane Mello seppe la notizia della morte di suoi fratello (fatale un incidente stradale) ma non lasciò la casa perché c’erano in vigore le restrizioni Covid.