La messa in onda di “Uomini e Donne” si è interrotta come di consueto in occasione delle vacanze natalizie. I fan, in questi giorni, si stanno chiedendo in che modo i protagonisti del programma passeranno questo periodo di festa. Tra i volti più amati della trasmissione, indubbiamente, c’è l’opinionista Gianni Sperti.

Quest’ultimo, mediante una serie di Instagram stories – pubblicate nella giornata di ieri -, ha voluto rendere i followers partecipi della propria Vigilia di Natale. “Come trascorrerete queste vacanze? Io sono in Puglia, sono con la mia famiglia“, ha esordito il ballerino, per poi lasciarsi andare ad una confessione che ha lasciato di stucco i suoi seguaci…

Gianni Sperti, la confessione arriva proprio nel giorno di Natale: “non vi nego che…”

Sono oltre 1 milione i followers di Instagram che non si perdono neanche una pubblicazione dell’amatissimo Gianni Sperti. L’opinionista di “Uomini e Donne”, i cui tratti distintivi sono la sincerità ed il carattere esuberante, si è guadagnato la stima di tutti i telespettatori di Canale Cinque. Telespettatori che, con l’arrivo delle vacanze di Natale, non potevano non chiedersi come Sperti avrebbe trascorso queste giornate di festa.

Gianni stesso, mediante una serie di Instagram stories, ha fatto sapere ai fan di essere circondato dall’affetto della sua famiglia. Eppure, neanche nel giorno della Vigilia di Natale il ballerino è riuscito a staccare la spina dai suoi impegni. In collaborazione con il marchio “Bidoo”, Sperti ha infatti pubblicato delle stories promozionali indirizzate proprio ai suoi fan.

“Non vi nego che appena avrò un pochino di tempo farò una capatina su Bidoo, perché ci sono offerte molto interessanti“: questa la confessione di Gianni, che ha poi mostrato ai followers il sito di acquisti online da lui spesso adoperato.

Al netto degli impegni lavorativi che sembrano non terminare mai, per l’opinionista le vacanze non potevano iniziare in maniera migliore. Gianni, accanto ai suoi famigliari, trascorrerà indubbiamente delle giornate a dir poco indimenticabili.