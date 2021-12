Il cantante napoletano si è sfogato rispetto alla fine della sua relazione con la cantante Anna Tatangelo. I dettagli mai svelati…

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno fatto scalpore per la loro relazione in tutti questi anni, dall’inizio fino al giorno in cui si sono lasciati.

Si conobbero quando Anna era ancora minorenne ma aveva già raggiunto il successo grazie alla vittoria al ”Festival di Sanremo” nella sezione giovani con il brano ”Doppiamente Fragili”. Gigi D’Alessio all’epoca era sposato con la sua concittadina Carmela Barbato e la coppia aveva tre figli.

I due cantanti si innamorarono e dopo poco tempo uscirono alla scoperto, Gigi D’Alessio lasciò definitivamente sua moglie per cominciare una relazione con la giovanissima di Sora.

I due rimasero insieme per 15 lunghi anni e dal loro amore nacque il figlio Andrea. Anna e Gigi si lasciarono nel 2020 e ora entrambi hanno ritrovato la felicità: lei con il rapper Livio Cori e lui insieme alla ventiseienne Denise Esposito che tra pochi mesi gli darà un figlio.

Le parole di Gigi sulla rottura con Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio qualche tempo fa ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin, nel salotto di ”Verissimo”, alcuni dettagli riguardo la fine della sua storia con la cantante.

“Appena non pubblicavamo qualcosa sui social si pensava che eravamo in crisi. E’ sempre stato così, ero stato accusato di non esserci al compleanno e di non essere andato sulla neve con lei. Ma non era vero, io c’ero!”.

Il cantante napoletano, in tono polemico, ha aggiunto: “Era diventata una vita pesante. Io non volevo stare al ‘Grande Fratello‘ tutto il giorno con le telecamere puntate!”.

Dunque, un appunto alla sua vita trascorsa insieme ad Anna Tatangelo che, a quanto pare, non è stata per niente semplice e probabilmente la gestione di tanti dettagli della loro vita privata ha poi portato alla conseguente rottura.

Il cantante ha chiuso il discorso in maniera perentoria: “Chi sta tutto il giorno sui social non ha niente da fare!”.