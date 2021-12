Maddalena Corvaglia cerca aiuto, la situazione è davvero complicata: “Sono in ospedale…”

La conduttrice pugliese, Maddalena Corvaglia lancia l’allarme sui social. Per lei è il Natale più complesso della sua vita.

Non è di certo il Natale dei sogni o meglio ciò che si aspettava la celebre conduttrice, Maddalena Corvaglia. Abituata spesso a finire sotto i riflettori del gossip, la showgirl di Galatina stavolta ha dovuto fronteggiare un ‘nemico’ piuttosto complesso da dribblare in breve tempo.

Non è lei in prima persona a dover prendere misure e precauzioni necessarie per ovviare alle difficoltà, anche se si tratta di qualcosa che le interessa in maniera indiretta.

L’ex compagna di Ezio Iacchetti ha immortalato il triste momento, cercando di attirare l’attenzione di coloro che si ritenevano pronti a darle solidarietà e sostegno.

Purtroppo il tempo del Natale per lei è coinciso con una notizia tutt’altro che confortante che la vede per un attimo distante dai riflettori per un giusto principio di riflessione

Maddalena Corvaglia è finita in ospedale: il triste annuncio sui social

Tra i vip che hanno voluto condividere un pizzico della loro intimità natalizia c’è anche Maddalena Corvaglia. La showgirl e conduttrice pugliese ha voluto richiamare l’attenzione di tutti direttamente tra i corridoi dell’ospedale “San Raffaele” di Milano.

E’ accaduto tutto in un lasso di tempo piuttosto breve che ha visto l’ex di Iacchetti accantonare le abbuffate natalizie tradizionali e correre in aiuto di una persona a lei cara.

Si tratta della madre, Maria Isabella ricoverata nel reparto di “Cardiochirurgia” per un intervento d’urgenza all’aorta. Maddalena ha cercato di accennare un sorriso davanti alle telecamere con in testa, un cappello di Babbo Natale.

La situazione però appare piuttosto complicata come si evince dalle brutture sullo sfondo, caratteristiche di un luogo di cura.

Nella speranza che il peggio non si verifichi per nessun motivo al mondo, nonostante il trasferimento del genitore in terapia intensiva, l’ex velina di Striscia la Notizia ha voluto riporre la fiducia nei medici con l’augurio di fare del proprio meglio per uscire in fretta da questa situazione.

L’aiuto e il sostegno dei fan non farebbero altro che tranquillizzare la showgirl, oltre a rendere meno preoccupante l’evoluzione delle cose. Cosa aspetti ad ‘affollare’ il suo profilo e sostenere Maddalena nel farsi carico delle responsabilità in qualità di figlia?