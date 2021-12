I Maneskin stanno attraversando un periodo di forte ascesa, un successo dietro l’altro. E adesso hanno raggiunto un nuovo record mondiale

I Maneskin stanno vincendo tutto sempre di più Dopo la vittoria a Sanremo il gruppo non si è più fermato. La vittoria all’Eurovision, il successo in tutta Europa e anche in America e poi l’apertura del concerto dei Rolling Stones. Adesso per i quattro giovani componenti del gruppo è arrivato il raggiungimento di un nuovo record mondiale.

I Maneskin sempre più su, nuovo record raggiunto

Damiano, Vittoria, Ethan e Thomas stanno raggiungendo vette di successo elevatissimo, una cosa molto rara per dei ragazzi così giovani. Tantissime le vittorie e i traguardi che i quattro hanno raggiunto in così poco tempo. Il gruppo uscito da XFactor è ormai in cima a tutte le più importanti classifiche musicali. Per le giovanissime rock stars ora è tempo di un nuovo importante record.

Che la promozione il lancio di nuova musica passino anche e soprattutto attraverso i social non è più un segreto per nessuno, ma c’è un social network in particolare che si mostra utilissimo a questo scopo. Stiamo ovviamente parlando di Tik Tok, ormai sempre più in voga. Tanti gli artisti emergenti che sono riusciti a farsi conoscere grazie a questa piattaforma ma non solo, sono tanti anche gli artisti famosi che attraverso i video musicali caricati sul social riescono a raggiungere un pubblico sempre maggiore e a farsi conoscere a livello mondiale.

Per i Maneskin è andata proprio così. Il gruppo ha raggiunto quasi la vetta del social posizionandosi al secondo posto degli artisti più ascoltati. Tra le canzoni più popolari del social troviamo infatti la cover di Beggin dei Maneskin, che ormai da tempo sta spopolando in tutto il mondo raggiungendo i primi posti di tutte le classifiche. La loro cover ha catturato e continua a catturare sempre di più l’attenzione degli utenti che ormai la ascoltando in continuazione portandolo così al secondo posto assoluto a livello globale.