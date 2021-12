“MasterChef”, uno dei protagonisti è un volto noto. Lo avete già visto a “Uomini e Donne”

“MasterChef”, uno dei protagonisti di questa edizione è un volto noto della televisione: lo avete già visto a “Uomini e Donne”

Tra i volti noti dell’11esima edizione di “MasterChef” c’è il giovanissimo Federico Chimirri. Quest’ultimo, originario dell’Argentina, è uno dei potenziali vincitori del celebre talent show culinario, in onda su Sky. Il concorrente, nel corso del secondo appuntamento di “MasterChef”, ha infatti dimostrato la propria padronanza delle più difficili tecniche di cucina.

Per tale motivo, Chimirri è entrato a far parte della masterclass, in cui avrà l’occasione di dimostrare ai giudici di che pasta è fatto. I fan più attenti, tuttavia, avranno sicuramente notato che Federico non è affatto un volto sconosciuto alla tv. Anni fa, Federico ha infatti partecipato a “Uomini e Donne”, la celebre trasmissione di Canale Cinque condotta da Maria De Filippi.

Federico Chimirri da “Uomini e Donne” a “MasterChef”: tutto sull’aspirante chef

Da “Uomini e Donne” a “MasterChef”, Federico Chimirri sta dimostrando di possedere una quantità incredibile di doti, come da lui stesso rivelato nel corso delle selezioni del talent show culinario. L’aspirante chef, che si è presentato come disc jockey, è originario dell’Argentina e proviene da una famiglia di ristoratori. Dopo aver militato a lungo nel mondo del divertimento e della musica, Chimirri ha deciso di sperimentare un’altra grande passione: quella per la cucina.

L’aspirante chef, che è riuscito a superare le selezioni, è ufficialmente entrato nella cucina di “MasterChef”. Federico, tuttavia, è anche un volto noto ai telespettatori che seguono da tempo “Uomini e Donne”. Anni fa, infatti, il giovane era approdato in studio come corteggiatore di Nilufar Addati e Sara Affi Fella: un’esperienza che, purtroppo, non aveva permesso al giovane di distinguersi tra i tanti rivali. Grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, tuttavia, Federico è riuscito comunque a trovare l’amore.

Chimirri è infatti fidanzato con Giulia Cavaglia, ex tronista di “Uomini e Donne”, alla quale è legato da una passione che va avanti ormai da diversi mesi. La modella, indubbiamente, non mancherà di supportare il fidanzato in questa sua impresa televisiva.