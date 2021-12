Veronica Gentili ha pubblicato uno scatto su Instagram per fare gli auguri di Natale ai suoi numerosi followers: lo scatto ha raggiunto tantissimi likes e commenti

Veronica Gentili è senza ombra di dubbio una delle giornaliste più amate del mondo della televisione da oramai un bel po’ di anni: tra eleganza e semplicità ha conquistato tutti. La conosciamo tutti perché la domenica sera, su Rete 4, la troviamo al timone di Controcorrente. Il talk show politico è un appuntamento fisso per i milioni di telespettatori che aspettano la fine della settimana per collegarsi al canale e aggiornarsi sui fatti principali di politica nazionale e di cronaca, attraverso le interviste e i servizi in esterna.

Veronica Gentili in versione natalizia: è sempre più bella

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE