Mercedesz ha condiviso una fotografia bellissima sui social network: la ragazza ha anche svelato un dettaglio interessante della sua vita privata.

Tutti conoscono ormai Mercedesz Henger, figlia della bellissima Eva. Le due donne hanno una grande somiglianza e sono entrambe due bellezze esagerate. Come ormai è ben noto, il rapporto tra mamma e figlia è deteriorato e non riescono a trovare un punto di incontro. Memi è diventata estremamente popolare sui social network: i suoi scatti divini conquistano sempre i fans con facilità disarmante.

La 30enne vanta un fisico semplicemente pazzesco e sfodera una sensualità fuori dal comune. Questo pomeriggio, il post che ha pubblicato sui social è stato diverso dal solito. La giovane ha voluto rivelare un dettaglio della sua vita privata, svelando una delle cose che ama di più a tutta la sua platea.

Mercedesz, il post blocca Instagram: svelato un dettaglio della sua vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz ha usato i social network per svelare ai suoi fans un nuovo dettaglio della sua vita privata. La classe 1991 ne ha approfittato anche per fare gli auguri a tutti i suoi seguaci. “La felicità è dove si rifugia l’ultimo pensiero del giorno. Auguri a tutti da uno dei miei posti preferiti scoperto quest’anno, Alassio”, ha scritto in didascalia.

La foto allegata al post è comunque bellissima: il maglione nero non cela le sue forme esplosive, mentre i pantaloni sono stracciati sulle ginocchia. Il sorriso, appena accennato, della showgirl illumina la scena. Lo sfondo è pazzesco e lascia a bocca aperta anche i followers. La perla della Liguria è davvero una cartolina magnifica.

Mercedesz sta condividendo diverse cose interessanti della sua sfera privata: qualche giorno fa, ad esempio, svelò a tutti che ama la pizza. Per dimostrare ciò, si rilassò in una fantastica terrazza a Napoli.