Michelle Hunziker, ha dovuto cambiare tutto. Natale sconvolto. “Ora è tutto diverso…” – FOTO

Michelle Hunziker ha lasciato tutti spiazzati con un drastico cambiamento. Per la showgirl svizzera un taglio netto è arrivato. Ecco cosa sta succedendo.

Natale movimentato per Michelle Hunziker. La nota showgirl e conduttrice svizzera, 44 anni, a poche ore dal momento tra i più attesi dell’anno ha fatto un cambiamento radicale nella sua vita, lasciando il pubblico senza fiato.

Conosciuta per la sua bellezza e il suo carisma innato, anno dopo anno ha conquistato gli schermi prendendo parte a format e film nonché approdando sul web dove è seguitissima.

5,1 milioni di follower su Instagram, sul social racconta le sue giornate scandite tra vita personale e professionale: ogni scatto è accomunato dalla sua bellezza incredibile.

Tra il suo fisico pazzesco e il suo viso angelico, a fare breccia nel cuore di milioni di italiani anche la sua chioma bionda. Proprio quest’ultima ha subito un cambiamento inaspettato in queste ore.

Michelle Hunziker: cambio netto, fan stupiti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Solidani (@alessiasolidani)

A poche ore dalla feste di Natale, Michelle ha deciso di osare seduta sulla poltrona del parrucchiere. Se soli pochi mesi fa aveva lasciato tutti senza parole passando da un taglio lungo a un long bob, in queste ore ha ritagliato di nuovi i capelli.

Anche questa volta, come la scorsa, si è affidata all’amica Alessia Solidani grazie al cui talento la showgirl svizzera ha optato per un’altra pettinatura, dopo che aveva la stessa da venti anni. Complice un suo viaggio a Roma ha fatto una puntata nel salone della sua hair stylist di fiducia, rinnovando così il suo look.

Se il suo era un caschetto lungo pari, ora è stato trasformato in uno asimmetrico donando un mood sbarazzino all’immagine della conduttrice.

Di seguito si è poi goduta le feste al fianco della famiglia, passando attimi di gioia con le figlie condivisi su Instagram. Un Natale all’insegna del cambiamento, ma anche della condivisione per la Hunziker.