Nadia Toffa, il ricordo di mamma Margherita nel giorno di Natale

Due anni fa la morte di Nadia Toffa ha sconvolto tantissime persone. Oggi la confessione di sua madre lascia di nuovo tutti senza parole.

Nadia Toffa è stata una conduttrice televisiva molto speciale. Nata a Brescia il 10 giugno 1979, è morta di cancro nella stessa città nel 2019. Il pubblico italiano l’ha conosciuta soprattutto grazie al ruolo di inviata e conduttrice televisiva che aveva a Le iene, e la sua morte ha sconvolto il nostro paese come poche altre.

Nadia Toffa, il ricordo della mamma Margherita commuove il pubblico

Nadia iniziò a soffrire il 2 dicembre 2017, quando dopo un malore improvviso scoprì di avere un tumore al cervello. Se inizialmente la conduttrice sembrò essere riuscita a sconfiggere il male, nel 2019 il tumore tornò e il suo stato di salute si aggravò a tal punto da toglierle la vita poco dopo. La sua personalità solare ed eccentrica l’ha resa indimenticabile agli occhi di tutti i suoi fans, che ancora oggi la ricordano con affetto e nostalgia.

La morte di Nadia è stata sofferta più di tutti dalla madre, che a pochi mesi dalla morte della figlia andò ospite a Mattino Cinque. Insieme a Federica Panicucci mamma Margherita presentò la fondazione creata in ricordo di Nadia, raccontando a tutti lo spirito forte ed umano della sua bambina, che aveva lottato con coraggio fino alla fine. In quell’occasione Margherita raccontò al pubblico gli ultimi istanti di vita della figlia, quando lei si è resa conto che Nadia stava morendo e ha voluto rassicurarla incoraggiandola ad andare via per sempre.

Questa storia piena di dolore ha commosso i fans di Nadia, sì, ma anche il pubblico che non la conosceva ancora e che oggi si unisce al ricordo della mamma e della famiglia della conduttrice.