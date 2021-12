Buon Natale da Flavio Briatore, la famiglia è in Africa circondata dal lusso

Non è chiaro come sia riuscito ad arrivare in Africa, ma Flavio Briatore festeggerà il Natale in Kenia. Non tutti hanno questa fortuna!

Un Natale sicuramente insolito quello di Flavio Briatore: insolito non per lui, che ad un certo stile di vita dev’essersi ormai abituato, ma per tutte le persone che questo 25 dicembre non potranno festeggiare in compagnia della propria famiglia o circondati da oggetti e mobili lussuosi. La pandemia, infatti, con questa terza ondata ha di nuovo costretto migliaia di italiani a chiudersi in casa lontani da parenti e amici.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, festeggiamenti natalizi da veri vip italiani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sembrano star vivendo il Natale che tutti sognano, circondati da lusso e luci colorate sulle spiagge dell’Africa. Briatore e famiglia, compreso il figlio Nathan, si trovano infatti al Billionaire Resort di Malindi, in Kenia! Non è chiaro come la famiglia sia arrivata lì, visto che per via della situazione d’emergenza sanitaria il Kenia resta chiuso a qualsiasi visitatore estero, se non per motivi di ricongiungimento familiare. È probabile che il ricco Flavio sia riuscito a raggirare i controlli sfruttando le sue conoscenze, e quindi oggi si gode una bella giornata di Natale al mare.

Non potranno dirsi altrettanto felici gli italiani, che per via delle stesse regole restrittive che teoricamente vietano i viaggi in Africa sono costretti a restare a casa da soli, per il secondo anno di seguito. Non solo il Covid, ma anche il lento degrado della società ha portato parecchie famiglie a sfasciarsi e dividersi, e le persone privilegiate che hanno la fortuna di festeggiare il 25 dicembre in compagnia sono sempre di meno.

La redazione di YesLife augura a tutti un 25 dicembre sereno e lontano dai problemi, anche se non per forza sulle spiagge di un continente che a quanto pare resta riservato alla privacy dei più ricchi.