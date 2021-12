Pio e Amedeo hanno sferrato una stoccata contro Fedez. La critica è pesantissima, ma non è il solo al centro del loro mirino.

Sarcastico e tagliente. Dall’umorismo del famoso duo composto da Pio e Amedeo vengono spesso sfornate battute spinose e questa volta nel loro mirino è finito Fedez.

Il rapper in queste settimane è stato al centro dell’attenzione mediatica a seguito dell’uscita di “The Ferragnez”, la docu-serie incentrata sulla sua vita al fianco di Chiara Ferragni. Una narrazione che ha spaccato l’opinione pubblica tra chi ha amato gli episodi e chi invece gli ha detestati.

Da lodi ad attacchi, questa volta una critica arriva dai comici che si sono lasciati andare a una pesante stoccata nei confronti del cantante.

Fedez umiliato da Pio e Amedeo: critica al rapper e a un altro famoso personaggio

In occasione della presentazione del loro prossimo film “Belli ciao”, in uscita nelle sale il primo gennaio, Pio e Amedeo hanno regalato una stoccata rovente a Fedez. La critica è arrivata a margine del loro commento in merito alla figura dell’influencer, predominante negli ultimi anni, tanto da essere una delle professioni più ambite tra i giovani.

“C’è gente che torna dopo giorni a casa e già prima di aprire la porta ha aperto il video per riprendere il figlio, il primo pensiero è fare il video quando quel povero figlio magari manco ti conosce”, le pesanti parole del duo contro il rapper.

I comici sottolineano inoltre come anche loro utilizzino i social per comunicare, ma come quando sono con i loro affetti si premurino di staccare la spina e stare lontano dallo smartphone.

Oltre al cantante a finire nel mirino della loro critica un altro noto nome del mondo dei social e dello spettacolo: si tratta di Giulia Salemi, personaggio televisivo e influencer seguitissima.

In particolare il duo ha evidenziato come rientri nella cerchia di quelle persone che mostrano momenti al ristorante, riprendendo spesso solo i dolci per poi farsi vanto di aver consumato una grande cena. Pur di rivendicare uno stato symbol si falsifica la verità nell’obiettivo di ottenere quanti più consensi possibili.