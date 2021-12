La RAI ha deciso di eliminare dal suo palinsesto uno dei programmi in onda da sempre: gli spettatori impareranno a farne a meno.

Con l’avvento (non più tanto avvento, ma ormai consolidata quotidianità) delle piattaforme di streaming online tipo Netflix e Amazon Prime, la vecchia televisione “tradizionale” si vede sempre più compromessa. Non solo le reti minori, ma anche la RAI negli ultimi anni ha subito un crollo di ascolti davvero impensabile fino a poco tempo fa.

La RAI cancella tutto, lo streaming online si fa sempre più “pericoloso”

RAI e Mediaset provano a resistere alle piattaforme di streaming online come possono, ma non è facile. La tecnica Mediaset sembra essere quella di eliminare tutti i programmi vecchi e proporne di nuovi, mantenendo però i soliti volti già visti e rivisti su Canale 5 e compagnia. La RAI fino ad oggi ha tentato una strategia diversa, inserendo sempre più programmi dedicati alla cronaca e informazione e tagliando via quelli di puro gossip spicciolo. Tecnica che, però, non sembra aver funzionato più di tanto.

È notizia dell’ultima ora la cancellazione definitiva del telegiornale regionale notturno, sicuramente dedicato a pochi. Evidentemente la percentuale di ascolti non era abbastanza alta da poter continuare a mantenere il TG nel palinsesto, e così la RAI ha deciso di tagliarlo via. Non sappiamo ancora con cosa verrà sostituito, ma essendo un orario notturno il cambiamento verrà notato da pochi.

Non sappiamo cosa si inventeranno le reti televisive per restare al passo con i tempi, che sembrano correre sempre più veloce verso lo streaming online. Sicuramente i telegiornali notturni, nell’epoca dei social e dell’informazione online, servono a poco.