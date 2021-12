“Meraviglia”. Roberta Morise, outfit rosso e attillato: la ex di Carlo Conti fa follie su Instagram – FOTO

Roberta Morise è una delle showgirl più amate del mondo dei social: l’ultimo scatto pubblicato ha fatto record di likes su Instagram

Roberta Morise è una delle donne più amate di Instagram, infatti non a caso ha ben 100mila followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto. La bella showgirl ha esordito un po’ di anni nel seguitissimo game show “L’Eredità“. Qui ricopriva il ruolo de La Professoressa, e la ricordiamo tutti per la sua capigliatura (era riccia) e per il suo sorriso smagliante, ma anche per la sua ironia che l’ha sempre contraddistinta dalle sue colleghe più giovani. Ad oggi sui social ha un pubblico che la segue nei suoi momenti di quotidianità.

Roberta Morise, outfit rosso e attillato: che bomba

