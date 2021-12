Sangiovanni. Il giovanissimo cantante è emerso grazie alla sua partecipazione al telent show “Amici” di Maria De Filippi. Chi è che scrive i suoi pezzi di successo

La fama del giovanissimo cantante vicentino (classe 2003) Sangiovanni è esplosa grazie alla sua partecipazione al longevo talent show “Amici” di Maria De Filippi.

L’interprete si è piazzato al secondo posto alle spalle della sua fidanzata, la ballerina Giulia Stabile. Tuttavia, ha guadagnato il titolo di “Re delle hit dell’estate” grazie alla pubblicazione del tormentone dal titolo “Malibù”. Si era già fatto conoscere con i suoi primi tre singoli “Paranoia”, “Non +” e “Guccy Bag”. Il brano “Lady” è addirittura stato certificato con quadruplo disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Parte del suo successo lo deve a un personaggio che solitamente sta in ombra ma è assolutamente determinante per la sua carriera.

Sangiovanni. Chi è la persona che ha scritto i suoi successi

I fan del cantante Sangiovanni sono stati colpiti da una notizia spiacevole. Per poter godere dal vivo dei concerti del loro beniamino dovranno aspettare più a lungo del previsto.

Il tour annunciato dell’ex concorrente di “Amici” era, infatti, segnato per il prossimo gennaio ma, a causa della dilagante pandemia da Covid-19, non avrà luogo fino a maggio 2022. Le tappe attualmente in calendario toccheranno Napoli, Milano, Roma, Firenze e Torino.

Sapete chi è la persona determinante per il suo successo? È un giovanissimo talento musicale nostrano, classe 2000, di nome Alessandro La Cava. Si è diplomato presso il C.E.T. di Mogol come Autore di testi e Compositore di musica leggera. Sforna hit di successo ed è autore di pezzi per numeri uno delle classifiche italiane, artisti come Annalisa, Noemi, Aka 7even, Baby K, Alfa e Deddy passando per B3N e Margherita Vicario.

Per Sangiovanni ha scritto insieme a Dario Faini (noto con lo pseudonimo di Dardust) “Malibù”. Ha composto anche il brano con cui parteciperà al prossimo Festival di Sanremo 2022 dal titolo “Farfalle”.

Alessandro La Cava figura come autore di altri due brani in gara nella kermesse canora, per Rkomi e Noemi, artisti tanto diversi ma ugualmente di successo.