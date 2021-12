Terribile incidente nel giorno di Natale: morto 23enne

La tragedia è avvenuta a Cagliari: Omar Carta ha perso il controllo dell’auto, è uscito di strada e si è ribaltato.

Terribile incidente stradale nella giornata di Natale. La tragedia si è verificata su una strada in provincia di Cagliari; nello specifico nel tratto provinciale 60 tra Villacidro e Samassi, dove il giovane 23enne Omar Carta ha perso la vita. A riferire la notizia è il quotidiano locale Cagliari Casteddu. Accorsi sul posto, i soccorritori hanno tentato in tutti i modi di salvare il giovane. Vani i tentativi di rianimazione. Il personale medico-sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso: il ragazzo è morto sul colpo. Poche ore prima, un altro incidente, sempre a Villacidro, dove ha perso la vita un 48enne.

Tragedia sulla strada nel giorno di Natale:

Omar Carta, 23 anni, è morto sul colpo

Si chiamava Omar Carta e aveva appena compiuto 23 anni il giovane deceduto ieri sera, 25 dicembre, alle porte di Villacidro. Le dinamiche dell’incidente stradale sono ancora in fase di accertamento. Tuttavia, stando ai primi elementi riportati dal notiziario locale, la tragedia si è verifica avvenuta sulla Strada provinciale 60, quando l’auto di Omar Carta è uscita di strada. Secondo le primissime ricostruzioni, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nel tragico incidente. Stando a quanto si apprende dalla fonte ufficiale, il ragazzo avrebbe perso il controllo dell’auto, con conseguente uscita di corsia del veicolo; in seguito ribaltato. Rimasto bloccato e incastrato all’interno dell’abitacolo, Omar Carta non è sopravvissuto all’impatto ed è morto sul colpo.

Immediato l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri, intervenuta poco dopo le 20:00 sul tratto della Provinciale 60, strada che collega Villacidro e Samassi, in provincia di Cagliari, a circa tre chilometri dal paese del Medio Campidano. Vani i tentativi di soccorso e rianimazione: il personale medico ha solo potuto constatare sul posto il decesso del giovane. Il tratto incidentato è stato transennato e chiuso al traffico per accelerare le attività di indagine, con messa in sicurezza della vettura e della sede stradale. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri per gli ulteriori accertamenti e per i rilievi ai fini dell’indagine.

Poche ore prima, un altro incidente, sempre a Villacidro, dove ha perso la vita il 48enne Abramo Amedeo Secchi.