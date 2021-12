Ambra Angiolini, vacanze natalizie in compagnia dei figli: fans commossi

Ambra Angiolini non sembra sentire la mancanza dell’allenatore della Juventus, con cui ha trascorso gli ultimi Natali. In compagnia dei suoi figli è tutto perfetto.

Feste natalizie in famiglia per Ambra Angiolini, che quest’anno non ha sentito la mancanza dell’ex fidanzato Massimiliano Allegri grazie alla compagnia dei suoi figli. Mamma Ambra, Jolanda e Leonardo condividono un legame davvero solido, e in questi giorni hanno deciso di condividere sui social i momenti che hanno reso queste vacanze natalizie indimenticabili.

Ambra Angiolini, poesia e giochi da tavola per Natale

Ambra e i figli hanno trascorso la viglia di Natale cucinando pancake e scrivendo poesie. Jolanda Renga, la primogenita della Angiolini, nata dal suo amore con il cantante Francesco Renga, ha scritto una poesia talmente bella che potrebbe diventare una canzone: “Questo corpo è un libro segreto, che non vorrei leggere mai. Ogni giorno provo a nasconderne il contenuto come posso, ma è lì. Ha pagine spesse e lettere scure incomprensibili ad occhi troppo curiosi, ma superficiali; e specchi di aria, invece, per le finestre delle anime pure” ha letto alla madre. Poche righe scritte a mano su un pezzo di carta, ma cariche di un significato particolarmente profondo per un’adolescente che inizia a scoprire il proprio corpo.

Mentre Ambra e Jolanda si dedicavano alla poesia, il figlio minore Leonardo si è sbizzarrito preparando pancake natalizi. Sul profilo Instagram di Ambra si può ancora vedere qualche video che la famiglia ha registrato mentre giocava a “L’allegro chirurgo”, un gioco da tavola che da sempre intrattiene migliaia di bimbi e non solo!

La Angiolini non sembra sentire la mancanza dell’allenatore della Juventus, con cui ha trascorso gli ultimi Natali. Sicuramente quest’anno la festa è stata compromessa, di nuovo, dall’emergenza sanitaria, ma Ambra sembra felicissima in compagnia dei suoi figli, dei pancake, della poesia e dei giochi da tavola.