Il 2021 è stato l’anno della consacrazione della cantante Arisa come personaggio televisivo. Durante la prima parte è stata giudice del talent show di Canale 5 “Amici” di Maria De Filippi, in tandem con Lorella Cuccarini. Qualche mese dopo l’abbiamo ritrovata concorrente su Rai 1 della competizione di danza dedicata ai vip “Ballando con le stelle”, presentata da Milly Carlucci.

Arisa ha dominato la classifica finale aggiudicandosi il primo posto insieme al ballerino e coach Vito Coppola con il quale si presume sia nato un rapporto ben più profondo rispetto a quello di una semplice amicizia.

Arisa. Parla l’ex fidanzato Andrea Di Carlo. Aria di rimpianto?

Durante l’anno che si sta concludendo, Arisa ha goduto indubbiamente di successi in campo lavorativo ma ha dovuto affrontare anche la chiusura di un rapporto importante, quello con l’ormai ex fidanzato Andrea Di Carlo.

Si erano lasciati più volte e la cantante di “Sincerità” aveva commentato così i loro alti e bassi: “Ho beccato la sberla più dolce della mia vita, dall’uomo più dolce e sensibile che io abbia mai incontrato. Ossessivo, logorroico, intelligentissimo e prepotente. Sa fare tanto bene l’amore però, e quando mi abbraccia mi trovo in un posto soffice e profumato”.

Tuttavia, l’ultima crisi è stata definitiva e ha sancito una chiusura perenne della loro relazione.

Andrea Di Carlo è stato intervistato dal settimanale Oggi e ha espresso la sua opinione riguardo la vittoria dell’ex fidanzata a “Ballando con le stelle”, mettendoci forse un pizzico di malizia: “È stata generosa nell’esporsi. Va premiato il suo coraggio. E comunque ha il senso del ritmo. Certo Morgan era una spanna sopra”.

Alla domanda più spinosa riguardo un ipotetico rapporto di Arisa con il coach Vito Coppola, Di Carlo ha preferito glissare ma anche qui non si è lasciato sfuggire qualche sottointeso: “Essendo stato romanticamente coinvolto con lei, preferisco non dire nulla. In generale le storie d’amore in TV aiutano”.

Che ci sia forse un modo di rimpianto nelle sue parole?