Benedetta Parodi non ha più dubbi, è arrivato il momento di cambiare aria. La decisione sembra inaspettata ma i fan la supportano e chiedono aggiornamenti, cosa succede?

Il viaggio verso la Lapponia è iniziato questa mattina presto, Benedetta ha aggiornato i fan con una storia su Instagram, tutti in fila caricano i bagagli in macchina, sarà un bellissimo viaggio familiare, staccare la spina ogni tanto fa bene, soprattutto dopo un altro anno difficile a causa del covid-19.

Gli amici virtuali di Benedetta sono felicissimi per questo piccolo break, Benedetta si divide ogni giorno tra casa e lavoro e porta a termine tutto con grande energia e volontà.

Sarà una vacanza senza dubbio spettacolare, la Lapponia (Finlandia del nord), anche conosciuta come il villaggio di Babbo Natale, offre paesaggi mozzafiato ed emozioni uniche mai vissute prima. La parola d’ordine è natura, vista in tutto il suo splendore. Naturalmente Benedetta ci terrà aggiornati in questo viaggio meraviglioso, grazie ai suoi social sapremo per filo e per segno cosa farà durante le freddissime giornate in Finlandia.

Tra poco il suo volo decollerà e la conduttrice vivrà un’altra esperienza unica nel suo genere, scaldata dall’amore dei suoi figli e di suo marito, non c’è dubbio, è un Natale davvero perfetto. Come sempre sarà “vigilata” dai fan più attenti che la amano e la stimano per la bella persona che è e per la sua professionalità.