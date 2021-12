Calciomercato Juventus, addio clamoroso di due big a gennaio. Offerta irrinunciabile

Calciomercato Juventus, due calciatori bianconeri si preparano a lasciare a gennaio: arriva un’offerta super dall’estero

La Juventus affila le armi per la seconda parte della stagione, in cui dovrà proseguire nella rimonta avviata in campionato. I bianconeri devono ancora ricucire qualche punto di distacco dal quarto posto, vitale per la qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra di Allegri ha fatto segnare dei miglioramenti, ma ancora molto va fatto. Il tecnico bianconero attende soprattutto qualche rinforzo dal mercato per puntellare una rosa che non si è dimostrata di altissimo profilo. La società è al lavoro per accontentarlo, le richieste principali dell’allenatore si concentrano su un centravanti e su un centrocampista di grande livello.

Soprattutto sul primo ruolo, al momento, sembrano incentrati gli sforzi di Cherubini e dei suoi collaboratori. Juventus che sta vagliando diversi nomi, ma per ognuno di questi ci sono difficoltà dal punto di vista economico. I preferiti di Allegri sarebbero Scamacca o Icardi, per entrambi servirà un notevole sforzo per portarli a casa.

Ecco perché il club pensa a delle cessioni anche pesanti e si prefigura un doppio addio che potrebbe liberare spazio nella rosa, oltre che portare denaro fresco nelle casse.

Calciomercato Juventus, McKennie e Kulusevski sul piede d’addio: pronta una offerta pazzesca

I due nomi principalmente indiziati in questo momento sono quelli di Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Lo svedese non ha trovato grande spazio con Allegri nemmeno nei momenti di emergenza, l’americano ha fatto il suo ma appare in certi momenti ancora troppo indisciplinato, in campo e fuori.

Entrambi potrebbero partire verso l’Inghilterra e l’offerta gradita alla Juventus potrebbe arrivare dal grande ex Fabio Paratici. Il ds del Tottenham vuole regalare all’altro ex Antonio Conte due rinforzi di spessore, la proprietà degli ‘Spurs’ può mettere sul piatto una cifra importante stando alla stampa internazionale.

Per il cartellino di entrambi, la Juventus chiede circa 60 milioni di euro. Una cifra che i londinesi sarebbero intenzionati ad esaudire e che darebbe grande potere di acquisto in attacco, ma non solo.