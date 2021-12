Chiara Ferragni, lo mostra a tutti: incredibile cosa ha fatto Fedez

Chiara Ferragni felicissima per il regalo ricevuto da Fedez. È un pensiero super lusso che non immagini: lei a bocca aperta

Natale nella casa milanese di CityLife per i Ferragnez. Piani saltati e vacanze rovinate per la coppia più famosa del web e non solo. Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a casa dalla montagna, proprio la vigilia di Natale, per via della piccola Vittoria che non stava tanto bene.

Nulla di preoccupante, tosse e raffreddore, ma visto che nelle scorse settimane la piccola ha combattuto con un brutto virus che l’ha costretta a stare anche in ospedale, i genitori non hanno voluto rischiare. Tornare a Milano li ha fatti sentire più sicuri perché in caso di problemi più gravi avrebbero avuto gli ospedali più vicini.

Nonostante il cambio di programma i Ferragnez non hanno rinunciato ai festeggiamenti. Per loro un Natale scintillante e patinato.

Chiara Ferragni, regalo incredibile: ecco qual è

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Non solo cena e pranzo di Natale super lusso per Chiara Ferragni e Fedez, ma anche regali d’eccezione. La famiglia dei grandi numeri sui social (quasi 40 milioni di follower insieme) ha scelto uno dei ristoranti più costosi della città meneghina per farsi servire in tavola un menù d’eccezione. Palazzo Parigi li ha deliziati con tante buone portate.

Non sono mancati poi i regali, per i bambini con la condivisione sui social soprattutto dei pensieri per Leone legati al mondo dei super eroi. E poi anche mamma Chiara Ferragni non ha resistito alla tentazione di mostrare al suo grande pubblico il suo regalo di Natale da parte del marito.

Fedez non ha badato a spese e ha deliziato sua moglie, lasciandola senza parole, con un anello di diamanti. “Grazie al mio amore per questo anello di diamanti e grazie alla mie sorelle per un altro anello di oro e diamanti” ha detto la Ferragni mostrando a tutti il regalo ricevuto dal rapper.

Per lei, dunque, un bis di anelli che ha sfoggiato con orgoglio alla mano sui social. Non ci è dato sapere, invece, cosa l’influencer numero uno al mondo abbia regalato al cantante di Rozzano. Su questo nessuna menzione e tutta l’attenzione è caduta sul lussuosissimo e incredibile regalo di Fedez per la Ferri, proprio come la chiama lui.