La showgirl ha lanciato una provocazione ai fan che si sono trovati a scegliere tra le coccole di Claudia e l’abbraccio morbido di un orsacchiotto peloso. Chi vincerà?

In molti non attendevano altro che l’annuncio del suo ritorno nel programma di Paolo Bonolis “Avanti un altro” in onda il prossimo 9 gennaio alle 18.45 tutte le sere dal lunedì alla domenica.

Claudia Ruggeri affiancherà ancora una volta le colleghe Laura Cremaschi e Francesca Brambilla (Bonas dello show) nel palco accanto ai vari concorrenti in sfida, dando supporto e distraendo con la sua bellezza fotonica.

In attesa di domenica 9 gennaio, i fan della showgirl si consolano con l’ultimo post Instagram dove la bellissima ha scaldato la temperatura con una foto decisamente bollente…

Claudia Ruggeri vince a mani basse, meglio lei e le sue curve che l’orsacchiotto

“Chi dei due è il più coccoloso? 🥰❣️” scrive Claudia nell’ultimo scatto che ha postato poche ore fa nella sua pagina Instagram accanto ad un tenero orsacchiotto che probabilmente le è stato regalato per Natale.

Lei indossa un abito a spalline sottili di un bel colore rosso acceso della stessa tonalità del rossetto che impreziosisce le sue labbra carnose.

Poco però è servito il pull di lana gettato per coprire le spalle nude della showgirl. Gli occhi di tutti i fan sono stati attirati come calamite dalla scollatura vertiginosa sul décolleté che non ha lasciato nulla alla fantasia.

Claudia ha vinto con le sue forme bollenti sul peluche accanto a lei che per una volta non è stato scelto per morbidezza e senso di accoglienza. I fan l’hanno sommersa di commenti super estasiati e oltre 13mila like in poche ore:

“Siete meravigliosi e troppo teneri. Entrambi coccolosi al massimo ma tu di più forse. Le coccole sono stupende piacciono a tutti! 😍🌺”, “Fortunato l’orsacchiotto! Abbraccio 😢”, “Vorrei essere il peluche 😂”.