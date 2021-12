“Ma veramente?” l’eco dei fan si fa sempre più insistente ed incredulo a seguito dell’ultima apparizione di Benedetta Parodi. Nel video ha un coraggio da vendere.

Sono attimi di pura “follia” secondo un parere alquanto unanime, e dalle sfumature perfettamente ironiche, quelli vissuti in queste ore in diretta dalla Lapponia per la nota conduttrice e sorridente dispensatrice di perle culinarie, Benedetta Parodi. Giunta con entusiasmo tra i panorami mozzafiato della regione Finlandia, in occasione del periodo di vacanze natalizie, la conduttrice classe 1972 sarà pronta a dare questa volta il meglio di sé.

Di risposta, all’impavido contenuto pubblicato dalla brillante Zia Bene in diretta dalla Lapponia, il suo pubblico vorrà esporsi apertamente fra i commenti. Il video caricato in rete pochi minuti fa nella giornata di oggi, 27 dicembre, è ormai stato definito come “una parentesi da non perdere“.

“Che coraggio baby!” Benedetta Parodi si sveste in un attimo – nel VIDEO momenti di pura follia in Lapponia

PER VEDERE IL VIDEO “PURA FOLLIA” DI BENEDETTA PARODI, VAI SU SUCCESSIVO.