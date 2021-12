Diletta Leotta e la rivelazione che nessuno immaginava: nella sua vita una donna bella e amatissima. Grazie a lei la giornalista è diventata quello che è oggi

Oggi tutti conosciamo Diletta Leotta per la donna bella a apprezzata che è diventata. Una delle giornaliste sportive più amate e richieste. Da Sky a Dazn è lei il volto sexy ed emblematico del calcio.

Bella e prorompente, anche grazie a qualche ritocchino, Diletta ha fatto parlare molto di sè pure per via dei suoi amori da prima pagina, prima il pugile Daniele Scardina e poi l’attore turco che tutti desideravano, Can Yaman. Una storia che ha attratto e fatti sognare tutti, travolgente ma anche molto fugace.

Ma in tanti non sanno cosa c’è nel passato di Diletta Leotta. Come lei è diventata quello che è oggi e a chi si è ispirata. Vi sveliamo tutto.

Diletta Leotta e la sua musa ispiratrice: ecco chi è

Diletta Leotta fin da giovanissima ha tentato la strada del mondo dello spettacolo. Prima con alcuni concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia e poi anche con la strada della conduzione. Quando risiedeva ancora in Sicilia, sua terra natale, aveva già condotto alcuni eventi.

Poi il trasferimento nella Capitale: “Per riuscire a convincere mio padre che trasferirmi a Roma era la scelta più giusta gli ho promesso che non avrei smesso di studiare – ha raccontato in una vecchia intervista – e che mi sarei laureata. Ho cominciato a frequentare l’università per lui, poi l’ho fatta soprattutto per me”.

La laurea in giurisprudenza le ha permesso poi di diventare la professionista che è oggi con un bagaglio culturale solido alle spalle. In tutto questo percorso in molti non sanno che per Diletta c’è sempre stata una figura che per lei è stata un punto di riferimento, una musa ispiratrice. Si tratta di una donna famosissima, che ha portato in alto l’Italia tante volte: Federica Pellegrini.

Soprattutto da giovane la Leotta sognava di diventare come La Divina. Amava il nuoto e la considerava il suo punto di riferimento. La strada che ha intrapreso poi è stata totalmente diversa ma i risultati positivi, senza mai mollare, sono arrivati proprio come la Pellegrini ci ha insegnato.