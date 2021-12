La splendida presentatrice televisiva italiana Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una nuova foto sul suo seguitissimo profilo Instagram.

La favolosa ex gieffina ha condiviso una nuova foto, scattata a Malindi, in Kenya: i fan sono curiosissimi di vedere gli scatti più belli della sua vacanza.

Nell’immagine Elisabetta posa in piedi, appoggiata ad un albero: affianco a lei c’è un uomo del posto.

Nella didascalia del post la Gregoraci ha raccontato la legenda sull’origine dei masai: “I masai raccontano che la loro origine ebbe luogo quando il progenitore di tutti, Mamasinta, risalì il grande burrone”.

La bella influencer ha continuato spiegando che, in passato, i masai vestivano di pelli, spesso colorate con colori vegetali: oggi, invece, molti di loro vestono usando tre teli di cotone leggero.

La lunga descrizione termina così: “Le loro canzoni e danze sono qualcosa di magico per me”.

Ecco, dunque, la foto che tutti state aspettando…

Elisabetta Gregoraci, la FOTO in costume da bagno: fisico scolpito nel marmo!

La magnifica ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ ha lasciato tutti a bocca aperta: in questo post sembra disegnata da un artista!

Il bikini che indossa comprende un pezzo superiore, con le coppe a forma di triangolo, ed un micro slippino, legato sui fianchi da due laccetti: il suo fisico è troppo bello per essere vero!

Il post ha riscosso un gran successo, con migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tutti più che positivi. Tra questi si legge ad esempio: “Siete bellissimi, tu gran fig*“; “Quanto sei bella.. Tu davvero splendi sempre! Grazie per renderci partecipi, sei unica”; “Sempre bellissima e in splendida forma” oppure “Bella come il sole”.

Non c’è dubbio: più gli anni passano e più diventa bella!