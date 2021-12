Fedez e Chiara annunciano la positività: “incrociamo le dita.. i bambini invece ..” – VIDEO

Chiara Ferragni e Fedez hanno lasciato tutti senza fiato con una rivelazione inaspettata. L’anno si chiude con un epilogo amaro, accade il peggio.

Ansia e dispiacere. Queste le sensazioni vissute da Chiara Ferragni e Fedez a seguito di un risvolto inaspettato con cui non chiudono l’anno come sperato. Dopo l’intenso mese pieno di traguardi, con il lancio della serie “The Ferragnez“, dall’incredibile successo, per la coppia arriva una battuta d’arresto.

L’influencer e il cantante hanno dovuto fare i conti con la salute: entrambi sono risultati positivi al covid. L’annuncio è arrivato dalle stories Instagram dei loro seguitissimi profili in cui si sono mostrati con tanto di mascherina ffp2.

Uno al fianco all’altro sul loro immenso divano nel salotto della loro splendida casa milanese hanno raccontato a cuore aperto il disagio per l’accaduto, mostrandosi affranti per essersi ammalati. Vaccinati tre volte, sono stati colpiti entrambi dal virus.

Chiara Ferragni e Fedez: colpiti dal covid, il racconto sui social

Se sia Chiara che Federico sono risultati positivi al tampone, diverso per i loro bimbi per ora invece negativi. Per proteggerli in casa tengono fissa la mascherina, nella preoccupazione che i piccoli possano ammalarsi anche loro.

“Dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno. Noi siamo asintomatici, stiamo bene. La nostra priorità è la salute dei nostri bimbi. Sosteniamoci a vicenda. In questa situazione c’è un lato positivo, farò il Capodanno a casa. Lato tragicomico, non vedo molta gente di solito, ma eccomi qua”, il commento per sdrammatizzare del rapper.

Di seguito si è sfogato con i fan rivelando come sia molto impattante dover tenere fissa la mascherina in casa.

Durante il racconto alle sue spalle anche Chiara, apparentemente abbastanza serena. L’influencer più seguita in Italia ha condiviso nelle sue stories quelle del marito per dare la brutta notizia ai fan.