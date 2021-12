Flavio Insinna di nuovo in difficoltà: il conduttore accusato di un fatto gravissimo. L’accusa pesa come un macigno

Non c’è pace per Flavio Insinna, conduttore di punta della Rai, oggi al timone de “L’Eredità”. Oggi lui è amatissimo ma ci sono stati anni difficili. Complici diversi video mandati in onda da “Striscia la notizia”, il conduttore non ha vissuto momenti facili.

Poi il grande ritorno con il quiz che era stato di Fabrizio Frizzi. Un’eredità che Insinna ha saputo abbracciare, coccolare e fare sua con grande gradimento da parte del pubblico. Ora però torna ad essere nella bufera. Su di lui, dopo la puntata di Natale, si abbatte un altro fatto grave. Quello che è successo fa partire un’accusa pesante quanto un macigno.

Flavio Insinna nei guai, il web lo accusa

Flavio Insinna di nuovo nella bufera mediatica. È il web, questa volta, che verso di lui fa partire un’accusa veramente pesante e che se fosse fondata lo declasserebbe del tutto.

C’entra la puntata de “L’Eredità” andata in onda nel giorno di Natale. Per il quiz del pre-serale di Rai 1 una bellissima serata. Il campione Mattia ha stupito tutti e ha portato a casa ben 70 mila euro. Una cifra consistente che ha vinto grazie alla sua astuzia. Arrivato alla sfida finale, nel gioco della Ghigliottina ha lasciato tutti a bocca aperta. “Milione” la parola che lega le altre.

Un colpo grosso per il technical writer di Pordenone che per molti potrebbe essere l’erede di Massimo Cannoletta, il super campione che proprio l’anno scorso di questi tempi, dopo aver vinto per 51 puntate, 33 volte al gioco finale e portato a casa 280 mila euro, ha lasciato il gioco.

Dal web alcuni telespettatori hanno insinuato che la vittoria di Mattia potrebbe essere stata stabilita a tavolino per regalare per la sera di Natale una grande emozione al pubblico a casa. Una mossa studiata ad hoc da Insinna ed i suoi? Gioco truccato per aumentare lo share? Sono queste le domande che sono state poste sul web che portano nuovamente il conduttore nella bufera.

Per il momento dai piani alti della Rai tutto tace. Mattia continua a giocare da campione e chissà che nelle prossime sere non tornerà a stupire tutti prendendo in mano, davvero, l’eredità di Massimo Cannoletta.