Francesco Totti sgancia la bomba su Ilary Blasi: “Ha dei seri problemi…”. Il VIDEO da brividi

Francesco Totti sgancia la bomba su Ilary Blasi: secondo quanto rivelato dall’ex calciatore, la conduttrice non starebbe affatto bene

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti, in tanti anni di matrimonio, la sintonia non è mai venuta a mancare. I due, fidanzati da quasi vent’anni e sposati da sedici, hanno formato una splendida famiglia, resa ancora più unita dall’arrivo dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Un sentimento, quello tra la conduttrice e l’ex calciatore, che il tempo trascorso assieme non ha potuto far altro che rafforzare.

Totti, poco avvezzo all’utilizzo dei social network, ha approfittato della concomitanza col Natale per fare un annuncio a dir poco sconvolgente. Mediante il profilo Instagram della moglie, l’ex calciatore si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha spiazzato i fan. Analizziamo nei dettagli che cosa è accaduto tra i due.

Francesco Totti sgancia la bomba su Ilary Blasi: “Ha dei seri problemi…”

Marito e moglie, al netto dell’incommensurabile affetto che li lega, non mancano di bisticciare quando si ritrovano faccia a faccia con il pubblico dei social. È quanto accaduto nei giorni scorsi all’interno del profilo Instagram della conduttrice, che ha voluto fare gli auguri di Natale accanto all’ex campione della Roma. Totti, che non ama particolarmente i social network, è apparso piuttosto rigido nei video diffusi in rete da sua moglie.

“Auguri di un sereno Natale da me e da Babbo Natale...“, ha esordito la Blasi, inquadrando il marito che si trovava proprio accanto a lei. “Ma dove andavi vestito così?“, ha poi proseguito la conduttrice, sfottendo l’ex calciatore ed il suo maglione a collo alto, che a detta di Ilary non era affatto attraente.

Totti, che non si è lasciato certamente sbeffeggiare dalla moglie, le ha risposto a tono, ma non prima di averle lanciato un’occhiata di fuoco. “Basta Ilary, ma che problemi hai? Tu hai dei seri problemi“: questa la replica di Francesco, che non ha mancato di scatenare la risata incontrollabile della presentatrice.

La coppia, a distanza di anni, non sembra aver perso la voglia di sorridere e di scherzare insieme. I followers, di fronte a questi siparietti, non potrebbero far altro che gioire dell’indistruttibile sintonia che ancora li unisce.