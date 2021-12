Qualche giorno fa è finita la quinta stagione di Gomorra 5: il parere degli attori sullo sconvolgente finale di stagione.

Qualche giorno fa è finito per sempre uno dei prodotti italiani più famosi al mondo: ‘Gomorra-La Serie’. Tratta dal best-seller di Roberto Saviano, la serie ha raccontato le vicende di Gennaro Savastano. La messa in onda è partita nel 2014, per poi concludere il ciclo nel 2021.

La quinta stagione ha fatto registrare ottimi ascolti: la prima puntata, ad esempio, fece registrare il record inanellando il miglior debutto per una serie di Sky degli ultimi due anni. Il finale ha letteralmente diviso i telespettatori: c’è chi ha amato la conclusione (i produttori hanno messo un punto a tutto) e c’è chi invece ha aspramente criticato il tutto. Anche gli attori hanno espresso il loro parere attraverso alcune dichiarazioni.

Gomorra 5: il parere degli attori sul finale di stagione

La quinta stagione è stata come al solito ricca di colpi di scena: i telespettatori hanno fatto mille ipotesi diverse provando a capire come si sarebbe concluso il ciclo di Gennaro Savastano e quello di Ciro Di Marzio. L’ultima puntata è stata davvero sconvolgente e ha lasciato tutti senza parole. Il parere degli attori è sempre un qualcosa che i fans aspettano con trepidazione. A Fanpage, sia Salvatore Esposito che Marco D’Amore hanno fornito i loro punti di vista.

“Non c’è sequel che tenga, sono stati esplorati tutti gli ambiti. Quello che verrà dopo di noi sarà nelle mani degli spettatori e dei critici, credo però che la serie metta il punto”, ha spiegato Marco D’Amore che è stato anche sceneggiatore. “E’ un pezzo di vita a cui dobbiamo dire addio, però siamo contenti di aver vissuto questo percorso”, ha dichiarato invece l’interprete di Genny.

Salvatore ha anche svelato una cosa che ha fatto esultare tutti. “Siamo consapevoli che le nostre strade artistiche prima o poi si ricongiugeranno”