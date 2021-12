Schiacciato dall’ascensore: 38enne muore nel giorno della vigilia di Natale

Un uomo di 38 anni è morto nel giorno della vigilia di Natale a Giugliano in Campania (Napoli) dopo essere rimasto schiacciato tra il vano dell’ascensore e il pavimento.

Dramma nel giorno della vigilia di Natale a Giugliano in Campania (Napoli). Un uomo di 38 anni è deceduto dopo essere rimasto schiacciato tra il vano dell’ascensore ed il pavimento, nel palazzo in cui abitava. Presso il condominio sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale, dove purtroppo è deceduto qualche ora dopo. Intervenuti per gli accertamenti anche gli agenti della Polizia di Stato.

Napoli, prova a uscire dall’ascensore bloccato ma rimane schiacciato: 38enne perde la vita

Sotto choc la comunità di Giugliano in Campania, comune in provincia di Napoli, per la morte di Ciro Lotito, 38enne deceduto la mattina della vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cade sulle foglie che stava bruciando: uomo muore in ospedale

Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, Ciro, uscito da casa, sarebbe rimasto bloccato nell’ascensore del palazzo in cui abitava. A quel punto, il 38enne avrebbe provato ad uscire, ma improvvisamente l’elevatore sarebbe ripartito schiacciandolo tra il vano ed il pavimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Auto esce di strada: morta ragazza di 18 anni, feriti i tre amici

Sul posto è arrivata un’ambulanza con a bordo l’equipe medica del 118 che ha prestato le prime cure al 38enne e lo ha poi trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Giugliano. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita, ma ogni sforzo si è rivelato vano: Ciro è deceduto qualche ora dopo per via dei traumi riportati nell’incidente.

Presso lo stabile sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini su quanto accaduto, coordinate dalla Procura che, scrive Fanpage, ha disposto il sequestro dell’ascensore. Gli agenti per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti hanno anche ascoltato alcune testimonianze.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio pubblicati sui social network da parte di amici e parenti per la famiglia del 38enne colpita dall’improvvisa tragedia.