Ornella Vanoni è una donna che nella vita ha sempre detto la sua senza pensarci due volte, oggi si schiera contro i Ferragnez

La cantante Ornella Vanoni ha sempre fatto valere i suoi punti di vista senza stare troppo a pensare ai freni. Non ha mai avuto filtri, ne durante le interviste ne sui social dove ormai esprime le sue idee a ruota libera.

In particolare su Twitter, dove ama interagire con gli utenti che sono quasi tutti suoi fan. Ieri la Vanoni ha deciso di dire la sua riguardo alla famiglia del rapper Fedez e e dell’influencer Chiara Ferragni. La sua affermazione ha lasciato i fan sbigottiti.

Ornella Vanoni contro i Ferragnez, i fan divisi

Ieri durante la festa di Santo Stefano, Ornella Vanoni ha commentato una foto di un’utente su Twitter, lanciando una frecciatina alla famiglia composta da Chiara Ferragni e Fedez. La Vanoni di preciso ha risposto a Paolo Stella che scriveva di desiderare uno Xanax per affrontare le feste insieme ai bambini. La Vanoni perciò ha risposto scrivendo:”Molto meglio naturale, la vera felicità no come iferragnis”.

Una frecciatine molto velenosa nei confronti della coppia social famosa e amata quasi da tutti. Nonostante l’errore del nome, il messaggio è chiaro e rivolto ai due, che recentemente hanno fatto della loro vita un docureality che si trova sulla piattaforma di streaming Amazon Prime.

Sicuramente la coppia Ferragnez sfoggia una vita all’insegna del lusso che poco ha a che vedere con la normalità. La Vanoni ha voluto quindi sottolineare questo punto, cercando invece di elogiare la genuinità di una famiglia imperfetta ma comunque felice.

Il tweet della Vanoni in poco tempo è diventato virale sul web, riscontrando il favore di molto utenti. I commenti che ha ricevuto non lasciano spazio all’immaginazione, Ornella Vanoni è un’idolo per tutti. Gli utenti scrivono:”Lei l’unica che ha il diritto di avere i social”.

C’è chi invece sostiene di voler trascorrere una serata insieme alla mitica Vanoni, nella speranza di ricevere altre chicche divertenti come questa. Insomma alla fine questa è la dimostrazione che la vecchia scuola continua ad essere la preferita sempre e comunque.