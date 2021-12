Pierpaolo Pretelli, il gesto tanto atteso è arrivato: Giulia Salemi in lacrime

Il giorno è arrivato: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno festeggiato un anno d’amore. Per l’occasione sorprese, dediche e l’arrivo del gesto più atteso

La loro storia d’amore è nata sotto gli occhi di tutti. All’interno della casa del Grande Fratello Vip hanno appassionato milioni di telespettatori che continuano a seguirli ancora oggi. Sebbene abbiano dovuto affrontare non pochi ostacoli -comprese titubanze da parte di famiglia e amici- Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno avuto modo di far ricredere chiunque avesse dubbi in merito alla loro relazione. Oggi, più innamorati che mai, raggiungono insieme un traguardo davvero importante.

Il primo anniversario di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la coppia festeggia in grande stile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretelliofficial)

“Il primo di tanti traguardi“, così ha definito Pierpaolo Pretelli il primo anniversario festeggiato insieme a Giulia Salemi. La coppia, reduce da un romantico viaggio a Parigi, ha trascorso il giorno di Natale insieme alla famiglia della presentatrice per poi celebrare il proprio giorno tra dediche e sorprese.

Il 26 dicembre 2020 gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono scambiati il loro primo bacio sotto il vischio, rendendo ufficialmente il giorno di Santo Stefano l’inizio della loro storia d’amore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Diletta Leotta, nel suo passato una donna importante: il nome che non ti aspetti

Per l’occasione Pierpaolo Pretelli ha dedicato alcune parole alla sua metà. “Siamo l’uno la forza dell’altro, siamo l’uno l’elemento che perfeziona l’altro. Amo questa complicità che c’è tra noi” -sottolinea- “ci rende una squadra invincibile, perché si attacca insieme e si difende insieme“.

“Grazie per questi primi 365 insieme, grazie per come riesci a supportarmi e sopportarmi, grazie per come ti prendi cura di me, grazie perché so che per me ci sarai sempre“, parole che hanno commosso Giulia Salemi e tutti i fan che hanno visto nascere e hanno creduto nel loro amore dal primo giorno. La conduttrice e influencer dal canto suo ha voluto dedicare un video al fidanzato, racchiudendo le immagini più significative dell’anno vissuto insieme.

Tra i festeggiamenti è arrivato anche il momento tanto atteso: Pretelli ha regalato un anello alla sua fidanzata, insinuando il dubbio che possa essersi trattato di una proposta di matrimonio. Al momento sembra però si tratti solo di un gesto significativo per celebrare il raggiungimento del primo traguardo d’amore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Pier Silvio Berlusconi, la fine del suo matrimonio e la pronta rinascita: momenti assurdi

L’intenzione di costruire una famiglia e un futuro insieme esiste e né Giulia né Pierpaolo lo hanno mai nascosto. A oggi sembra però che i due preferiscano andarci piano e viversi il presente: felici, uniti e innamorati.