Stefano De Martino ha trascorso dei magici giorni a Napoli insieme al suo piccolo Santiago: il video del piccolo al mare ha incantato il web

Stefano De Martino è uno dei personaggi più amati del mondo della televisione. Il suo esordio è avvenuto nel lontano 2010, quando si è presentato ad Amici di Maria De Filippi per gareggiare nella categoria di ballo. Riuscì ad arrivare alle puntate finali del programma, ma è stato solo in seguito che ha raggiunto il successo che sperava. Prima come ballerino professionista della scuola e poi, successivamente, diventando uno dei conduttori più amati della Rai. Ad oggi possiamo vederlo al timone di Stasera Tutto è Possibile.

Stefano De Martino, un Natale speciale con Santiago: il video che ha incantato il web

Oltre alla sua professione, Stefano ha fatto parlare spesso di sé anche per la sua vita privata. Infatti ha avuto una relazione molto importante con Belen Rodriguez: i due sono stati sposati e hanno avuto insieme uno splendido bambino che oggi ha quasi nove anni. Santiago, così si chiama il piccolo, è la gioia più grande dei suoi genitori che ad oggi non stanno più insieme e che hanno intrapreso due strade differenti.

Santiago ha trascorso questi ultimi giorni con il suo papà, che lo ha portato a Napoli, nella sua città d’origine. Stefano ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui il piccolo mangia un bombolone al cioccolato, un tipico dolce napoletano. I fans hanno particolarmente apprezzato il video del piccolo e hanno fatto i complimenti al padre per la bellezza del bambino, che ogni giorno gli somiglia sempre di più.

Il video ha raggiunto tantissimi consensi in pochissimi minuti: Santiago è un bambino amatissimo, sia dalla sua famiglia che dai numerosi fans dei suoi genitori.