“Hai perso la testa?” Roberta Morise, le curve esplodono sotto il rigido abito e fuoriescono ai lati: l’inquadratura della FOTO si ferma proprio lì

Roberta Morise, la conduttrice in uno scatto che stupisce tutti. La posa inedita infatti getta nel caos il web.

Roberta Morise, ancora una volta sa come stupire il suo pubblico. Le ultime foto scattate in occasione di uno shooting aveva già paralizzato il web; le belle gambe erano in primo piano. Più precisamente, Roberta aveva un soprabito senza indossare pantaloni o gonne. I fans in quell’occasione avevano molto gradito ed i commenti ivi riportati non lo negavano.

“Sei uno schianto” questo era solo uno dei numerosi apprezzamenti che la bella calabrese ha ricevuto sotto il suo ultimo post che risale alla giornata di ieri in cui augurava buona feste con una mise in rosso e molto striminzita. Oggi tutti gli occhi sono questa foto dal contenuto e dalla posa assolutamente inediti.

Roberta Morise come non te l’aspetti: la FOTO ha incuriosito il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

“Oggi mangio poco” post ironico quello che oggi ha deliziato il web: la foto spiritosa ha un qualcosa di non detto, il mistero che accresce e la rende accattivante. Gli utenti non smettono di guardare questa foto insolita rispetto a quelle che pubblica la splendida 35enne. Scatto frontale, il décolleté esce quasi con prepotenza dal tubino nero indossato. L’abito le calza perfettamente sul suo corpo e si modella sulla splendida silhouette.

“Hai perso la testa? 😂 insomma… si può far di meglio soprattutto nel bere” il commento allude al fatto che il volto nella foto è letteralmente tagliato. Con tanto di morso al panino e e nota bevanda in mano, Roberta ha voluto condividere un momento di leggerezza sul social che è stato – a quanto si legge – molto gradito.

Sono tutti pazzi di lei, foto dopo foto. Che siano scatti sensuali, numerosi presenti nella sua pagina, o foto spontanee o ancora ironiche come quest’ultimo post, certamente il sorriso della Morise lascia sempre tutti senza parole.