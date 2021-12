Auto finisce contro una recinzione: morta una ragazza di 30 anni, grave l’amica

Una ragazza di 30 anni ha perso la vita stamane all’alba schiantandosi in auto contro una recinzione mentre percorreva la provinciale 11 tra Sassano e Teggiano (Salerno).

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. All’alba di stamane, un tragico incidente stradale, avvenuto lungo la provinciale 11 tra Sassano e Teggiano (Salerno) è costato la vita ad una ragazza di 30 anni. La giovane si trovava con un’amica in auto quando improvvisamente ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro una recinzione. Inutili i soccorsi per la 30enne, l’amica è stata trasportata in ospedale, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni.

La 30enne, stando a quanto riporta la redazione di Sky Tg24, viaggiava alla guida di un’auto, su cui si trovava anche una sua amica. La giovane donna, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del veicolo che, dopo aver sbandato, è finito contro una recinzione a bordo della carreggiata. Un urto molto violento che non ha lasciato scampo all’automobilista.

Sul luogo dello schianto sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. L’amica, invece, è rimasta gravemente ferita ed è trasportata presso l’ospedale di Polla. La ragazza, scrive Sky Tg24, non sarebbe in pericolo di vita.

Dei rilievi per determinare la dinamica dello scontro si sono occupati i carabinieri, arrivati sul posto insieme ai soccorritori. I militari dell’Arma stanno cercando di capire quali siano le cause che hanno fatto perdere il controllo della vettura alla 30enne.