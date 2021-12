“Storie italiane”, Eleonora Daniele si ferma durante la diretta: “Mi fa male”

“Storie italiane” non si ferma neanche durante il periodo natalizio, nel corso della puntata Eleonora Daniele lascia i telespettatori senza parole

Dopo il Natale, Eleonora Daniele è tornata a fare compagnia ai telespettatori con il programma “Storie italiane” dove ha trattato temi di notevole importanza come il Covid-19 che da quasi due anni è entrato a far parte delle nostre vite e sembra proprio non volerci abbandonare.

Nella seconda parte della trasmissione la conduttrice si è soffermata su un argomento molto delicato: la violenza sulle donne. E’ proprio per questo che la Daniele si è lasciata andare a rabbia e commozione, ecco cosa è successo.

“Storie italiane”, Eleonora Daniele e lo sfogo in diretta

“Oggi voglio parlare di una polemica che continua anche se è stata intervistata questa donna più volte”, così inizia a parlare Eleonora Daniele facendo riferimento ad una vittima di violenza che ha subito abusi da parte del marito. La donna ha denunciato il fatto.

“Il magistrato ha motivato la sua decisione sostenendo che – mentre sta raccontando la vicenda, la conduttrice si ferma – mi fa male solo pronunciare queste parole – poi riporta il discorso – è comune negli uomini vincere la resistenza delle donne quando l’uomo tenta l’approccio sessuale”.

La conduttrice non riesce ad andare avanti, visto che il tema riguardo alla violenza sulle donne è un argomento che le sta molto a cuore e nonostante le continue battaglie e manifestazioni, c’è chi ancora continua a giustificare le azioni di chi abusa.

“Pensare che queste parole siano addirittura state scritte nero su bianco da un magistrato donna, fa molto molto male”. Ha spiegato.

Successivamente è stato mandato in onda il servizio con la spiegazione della vicenda ed è stata poi intervistata la diretta interessata. Ancora una volta la Daniele ha centrato il punto con un argomento di vitale importanza, sottolineando un dettaglio che fa la differenza.