Bufera nel programma Uomini e donne, il cavaliere Luigi è stato smascherato da Maria De Filippi che lo ha accusato di mentire

Un comportamento ambiguo quello di Luigi a cui, a quanto pare, piace tenersi sempre impegnato con qualche signora pur di rimanere all’interno del programma. Il suo atteggiamento aveva fatto insospettire prima Maria De Filippi e poi l’intera redazione che si sono preoccupati di intervenire per smascherarlo.

Uomini e donne, Luigi smascherato da Maria De Filippi

Le cattive intenzioni del cavaliere del Trono Over sono venute a galla grazie all’intervento di Maria e della redazione. Durante una puntata del programma è venuto fuori che Luigi sarebbe in possesso dei numeri di telefono di numerose donne partecipanti alla trasmissione, pur senza averne mai usufruito. In particolare lo stesso Luigi avrebbe dichiarato di avere il numero di telefono di Letizia, madre dell’ex tronista Roberta Giusti. Secondo quanto affermato sarebbe stata la donna a richiedere il suo numero per prima. La situazione è sembrata da subito poco chiara, anche perchè Letizia non era presente in studio e non poteva quindi dire la sua versione. Maria De Filippi è allora intervenuta chiedendo anche il supporto della redazione.

E’ così venuto fuori che sarebbe stato Luigi a contattare per primo Letizia e non il contrario come era stato dichiarato. Inoltre pare che il cavaliere abbia dato alla redazione l’ok a far scendere tutte le donne che si dimostrano interessate a conoscerlo. A questo punto è intervenuta Maria De Filippi che ha accusato Luigi di mentirle: “A una domanda mi rispondi con una bugia! Stai a giocare a rimpiattino per ore e mi annoia a morte“.

E’ stata proprio Marika, la donna con cui Luigi aveva avviato una frequentazione a rivelare a quel punto i loschi scopi dell’uomo. Il suo scopo sarebbe proprio quello di tenersi impegnato continuamente con qualche donna pur di rimanere all’interno del programma. Maria De Filippi a conclusione della vicenda ha intimato alla redazione di non rapportarsi più con Luigi o di farlo esclusivamente in presenza di testimoni per evitare fraintendimenti.