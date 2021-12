“Uomini e Donne”, dama massacrata dalle critiche: “fai finta di…”. L’accusa è pesante

“Uomini e Donne”, Ida Platano massacrata dalle critiche nel giorno di Natale: “fai finta di…”. L’accusa degli haters è pesante

Ida Platano è una delle dame più discusse e al contempo più amate di “Uomini e Donne”. Il suo ingresso nello studio del programma risale ormai a quattro anni fa. Innumerevoli le volte in cui la bresciana si è messa in gioco, dimostrando di saper accogliere l’amore con un entusiasmo ed un’euforia impossibili da spegnere.

Sui social, la Platano è seguita da oltre 500mila followers, che quotidianamente non mancano di seguire le sue pubblicazioni e di farle arrivare i loro commenti. Di recente, un gesto di Ida ha fatto molto scalpore, al punto tale da scatenare aspre critiche da parte degli haters. Cosa è accaduto alla Platano?

“Uomini e Donne”, Ida Platano massacrata dalle critiche. L’accusa è pesante

Negli ultimi giorni, Ida Platano non ha mancato di tenere aggiornati i fan in merito ai festeggiamenti del Natale. La dama di Brescia, che non è ancora riuscita a trovare l’uomo della sua vita, ha celebrato questa giornata importante in compagnia del figlio Samuele. Per l’occasione, la Platano ha anche scartato i numerosi regali che i suoi followers le hanno fatto arrivare proprio nelle scorse ore.

Ida, che ha ringraziato il pubblico dal profondo del cuore, non ha mancato di scoccare una frecciatina agli haters, che di recente le hanno rivolto un’accusa più che pungente. “Mi viene da ridere perché qualcuno, anche a Natale, ha esordito con: ‘Ma quanti regali ti compri? Fai finta di regalarteli…’. Ma si può?“: questo lo sfogo della Platano, che non ha mancato di sorridere di fronte alle insinuazioni infondate del web. La dama, che non ha nulla da nascondere, ha promesso ai fan di mostrare loro tutti i doni ricevuti per Natale.

Al netto delle critiche, i sostenitori della Platano sono numerosissimi e non mancano di palesarsi sotto ad ogni post. Ida, vera regina del parterre, tornerà presto ad emozionare i telespettatori con le sue travolgenti storie d’amore.