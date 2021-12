Un uomo di 46 anni è morto in un incidente stradale in scooter verificatosi ieri pomeriggio sull’Aurelia ad Albenga, in provincia di Savona. Inutili i tentativi di soccorso.

Terribile incidente stradale nel pomeriggio di ieri ad Albenga, in provincia di Savona. Un’auto ed uno scooter, condotto da un uomo di 46 anni, per cause ancora da accertare si sono scontrate nei pressi di un incrocio sull’Aurelia. Dopo l’impatto, lo scooterista è stato sbalzato dalla sella ed è finito in un canale adiacente alla carreggiata. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei medici, giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine.

Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad un uomo. È accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 dicembre, sull’Aurelia ad Albenga, comune in provincia di Savona.

La vittima è Pietro Lima, 46enne dipendente di una ditta di autotrasporti residente ad Albenga. Stando alle prime ricostruzioni, come riporta la redazione del quotidiano La Stampa, Lima stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter che, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato con un’auto nei pressi dell’incrocio con via del Cristo. Un impatto violentissimo che ha fatto finire il mezzo a due ruote in un campo oltre il ciglio della strada ed il 46enne in un canale di scolo parallelo alla careggiata.

Sul luogo della tragedia si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I medici hanno provato a rianimare a lungo lo scooterista, ma ogni tentativo si è rivelato inutile e alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti sul posto per gli accertamenti ed i rilievi di legge gli agenti della Polizia Stradale che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta e le cause dello scontro costatato la vita al 46enne.