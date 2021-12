Alessia Marcuzzi, la verità su Francesco Facchinetti: “Vi spiego perché è finita”

Dopo anni spunta la verità sulla fine della storia d’amore tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, ecco la rivelazione inaspettata

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate e note della televisione che con la sua allegria e naturalezza ha conquistato milioni di fan che oggi la seguono in ogni situazione. La presentatrice condivide con il web molti momenti della sua vita, senza mai nascondersi.

Oggi è felicemente sposata con l’imprenditore Paolo Calabresi Marconi, ma ha alle spalle due matrimoni finiti per vari motivi. Qualcuno non ha mai saputo la verità riguardo alla fine della relazione con Francesco Facchinetti. Ecco cosa sarebbe successo tra loro.

Alessia Marcuzzi, perché è finita con il padre di Mia

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono stati insieme fino al 2012 e nel 2011 hanno avuto anche una bambina di nome Mia. La coppia sembrava essere una tra le più belle e uniche al mondo, ma a quanto pare qualcosa non ha funzionato e i due hanno deciso di separarsi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Mike Bongiorno, il figlio dopo la sua morte: incredibile com’è oggi

A dire la verità è stato il padre di Dj Francesco, Roby Facchinetti ha rivelato al settimanale DiPiù: “Non me l’aspettavo, sono addolorato. Mi ha detto che non hanno avuto la forza di superare le incompatibilità dei loro caratteri. Mi ha spiegato che ci hanno provato e che hanno fatto molti tentativi, ma che non ci sono riusciti”.

Oggi i due ex sposi hanno un rapporto meraviglioso, trascorrono molto tempo insieme con i rispettivi coniugi. Infatti, anche Francesco Facchinetti si è risposato Wilma Helena Fassoil, con la quale ha avuto due figli: Leone nato nel 2014 e Lavinia Angelica Catherine nata nel 2016.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Elisa Isoardi racconta il tumore, non lo aveva mai detto a nessuno: è stato orribile

La loro è una famiglia allargata e Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono più uniti che mai. Il rispetto, la fiducia, la stima e l’affetto non mancano e la conduttrice sembra essere una grande amica sia del suo ex che della sua moglie attuale.